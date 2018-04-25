А.Верига: медикам, борющимся с коронавирусом в Литве, повысят зарплату на 15%

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Медикам, которые борются с коронавирусом в Литве, повысят зарплаты на 15%, сообщил в пятницу министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

«Всем работникам здравоохранения, которые борются с опасным коронавирусом, будет установлена дополнительная часть надбавки к зарплате, составляющая 15%», – заявил А. Верига на пресс-конференции.

Повышенные зарплаты будут выплачиваться с начала объявления карантина до его отмены, предусматривается в указе, подписанном министром.

По сообщению министерства, зарплаты повышаются с учетом тяжкого труда медиков в период карантина, предоставления услуг болеющим или потенциально больным коронавирусной инфекцией.

Сейчас зараженных лечат в Вильнюсской клинике Сантарос, Каунасской клинической больнице, Клайпедской университетской больнице, в Шяуляйской Республиканской больнице, в Паневежской больнице.

В Литве подтверждены 345 случаев заражения COVID-19.