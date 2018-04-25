А. Верига надеется, что проверки на коронавирус в больницах по уходу начнутся в выходные

Nuotrauka BFL/Gediminas Savickis

Литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига надеется, что проверки на коронавирус персонала больниц по длительному уходу начнутся ещё в эти выходные.

«Проверки в учреждениях по уходу и опеке начнется ещё на этой неделе, мы надеемся, что уже в выходные эти проверки наберут обороты, и там прежде всего будут интенсивно проверять медиков или персонал, который осуществляет присмотр за людьми преклонного возраста. Такой предварительный план проверок учреждений у нас уже есть», — сказал на пресс-конференции в пятницу министр здравоохранения.

Он говорит, что составлен план, сколько в течение недели можно сделать тестов даже для медиков, которые не ощущают симптомов COVID-19.

«Но будут проверяться и другие лица с высоким риском заразиться, и те же сотрудники правоохраны при определённых обстоятельства могут проверяться (…)», — сказал А. Верига.

Он подчеркнул, что в лечебных учреждениях, где установлены очаги коронавируса, проверяют всех медиков.

«Некоторые учреждения проверяются полностью, без какого-либо отбора ни для медиков, ни для пациентов. Более того — запланированы меры, чтобы проверять и тех пациентов, которые поступают в стационар, в учреждение на лечение, проверять всех, независимо от того, есть у них симптомы или нет», — сказал министр.