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А. Верига: сдали ли мы «пасхальный экзамен», увидим через неделю с небольшим

Фото pixabay.com

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига говорит, что первые результаты того, как соблюдались в Литве условия карантина в длинные пасхальные выходные, можно будет увидеть через неделю с небольшим после их окончания.

«Сдали мы экзамен или нет, мы узнаем примерно через неделю после него, когда пройдёт основной инкубационный период, когда проявляются первые симптомы болезни. Если будем видеть рост числа заразившихся, пациентов, поступающих в лечебные учреждения, это значит, что экзамен мы не сдали», — сказал А. Верига на пресс-конференции в пятницу.

Некоторое время назад министр говорил, что от этих результатов будет зависеть, смягчить или ужесточить условия карантина.

Премьер Саулюс Сквернялис в пятницу в интервью BNS сказал, что на следующей неделе правительство планирует огласить предварительный план из четырех частей для поэтапного смягчения карантинных ограничений, если ситуация с распространением коронавируса останется стабильной.

По словам премьера, после Пасхи, в среду, на заседании кабмин может объявить о частичных послаблениях в секторе торговли и услуг. 

Второй этап будет включать уличные кафе, услуги оздоровления, спорт-клубы, третий – детские сады и школы, а в дальнейшей перспективе будет рассмотрено и смягчение ограничений на массовые мероприятия. 

Как говорит А. Верига, после послаблений в одной сфере в течение двух недель за ситуацией нужно будет наблюдать.

«Будем смотреть, не меняется ли число заболевших, не растет ли число установленных случаев. И только если будем видеть, что ситуация не ухудшается, тогда будет приниматься решение о следующих послаблениях», — сказал он.

В целях замедления распространения коронавируса карантин в Литве введён 16 марта. Он действует до 27 апреля.

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