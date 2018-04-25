А.Верига: в Литве зафиксированы 22 смерти от коронавируса, 54 человека выздоровели

Nuotrauka BFL/Paulius Peleckis

В Литве, по новейшим данным, зафиксировано 22 смерти от коронавируса, сообщил в пятницу министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

«Поскольку часть информации из лечебных учреждений поступает к нам с некоторым опозданием, то, по последним данным, на сегодняшний день в Литве у нас зафиксированы 22 смерти от коронавируса», — сообщил министр.

Он также сообщил о почти полусотне выздоровевших от этой инфекции.

«На эту минуту у нас 54 выздоровевших от этого вируса. Надеюсь, что в ближайшие дни эта цифра будет увеличиваться ещё быстрее», — сказал А. Верига.