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Naujienos

A.Veryga: fiksuoti dar trys nauji koronaviruso atvejai, pranešė ministras

Фото pixabay.com

Pirmadienį fiksuoti dar trys nauji koronaviruso atvejai, visi trys – įvežtiniai.

Tai per spaudos konferenciją pranešė sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

Su trimis naujais atvejais, Lietuvoje iš viso jau patvirtinta 17 koronaviruso COVID-19 atvejų, visi jie – įvežtiniai.

Pirmoji pacientė, kuriai buvo diagnozuota infekcija, jau pasveikusi ir išleista iš ligoninės į namus.

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Iki pirmadienio ryto Lietuvoje iš viso buvo atlikta daugiau kai 600 tyrimè dėl šio viruso.

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