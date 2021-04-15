А ВОЗ и ныне там

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад по итогам происхождения коронавируса. Документ вызвал шквал критики, и в итоге даже глава ВОЗ признал слабые стороны исследования.

Доклад ВОЗ содержит 120 страниц. Над расследованием работала международная группа из 17 экспертов совместно с 17 специалистами из Китая. Задачей было установить «источник вируса и путь его проникновения в человеческую популяцию, включая возможную роль промежуточных носителей». ВОЗ разобрала четыре наиболее вероятных способа происхождения коронавируса.

Гипотезу о появлении коронавируса в результате лабораторного инцидента эксперты сочли «крайне маловероятной». Специалисты отметили, что именно Уханьский институт вирусологии в своё время секвенировал другой вирус летучих мышей, который оказался ближайшим известным генетическим родственником SARS-CoV−2, а накануне случившегося массового распространения коронавируса лаборатория Центра по контролю за заболеваниями переехала на новое место. Переезды могут нарушить работу лаборатории, тем не менее, риск случайного культивирования крайне низкий, считают эксперты.

Сторонником этой версии был бывший президент США Дональд Трамп (Donald Trump). Он заявлял, что имеет непосредственные доказательства того, что источником коронавируса была китайская лаборатория, а сенатор-республиканец Том Коттон (Tom Cotton) говорил, что в Ухани расположена «единственная в КНР суперлаборатория четвёртого уровня биобезопасности, которая работает с самыми смертоносными патогенными микроорганизмами в мире, включая коронавирусы».

Вторую версию – человек получил вирус через контакт с замороженными или охлаждёнными продуктами – специалисты сочли возможной, но не нашли никаких доказательств этому. Эксперты полагают, что вероятность того, что вирус мог приехать в Ухань из других регионов, очень низкая, но не нулевая. Кроме того, на первом этапе, скорее всего, распространение началось через дыхательные пути, а не контактным способом.

Третья гипотеза – человек получил вирус напрямую от исходного носителя, выглядит ещё более вероятной, однако никаких прямых доказательств этому тоже нет, следует из доклада. Учёные пишут, что вирусы тех же летучих мышей или панголинов (близкие к броненосцам и муравьедам млекопитающие) слишком эволюционно далеки от SARS-CoV−2, а отслеживание источника вспышки в Ухани не обнаружило никаких доказательств присутствия самих этих животных и продуктов из них на местных рынках. В пользу этой версии говорили исследования китайских врачей, которые описывали, как в 2012 году горняки в провинции Юньнань заразились некой болезнью после того, как в течение двух недель очищали шахту от фекалий летучих мышей. После этого у них появились симптомы, характерные для COVID-19, им потребовалась искусственная вентиляция лёгких, трое из шести заболевших умерли. Анализы шахтёров были направлены в Ухань, однако там установили, что это хоть и был коронавирус, но он был больше похож на атипичную пневмонию.

Наиболее вероятной версией происхождения вируса ВОЗ счёл его передачу от животных (летучих мышей, панголинов или других) человеку через некое промежуточное звено. Кто именно мог быть посредником, неизвестно. При этом специалисты подтвердили, что самые близкие родственные вирусы коронавируса были обнаружены у летучих мышей, но эволюционное расстояние между этими вирусами и SARS-CoV−2 оцениваются в несколько десятилетий. В поисках посредника специалисты не продвинулись: они не нашли прямых доказательств циркуляции SARS-CoV−2 ни среди домашних, ни среди диких животных до начала пандемии.

Что касается слухов, что коронавирус появился в Китае задолго то того, как о нём объявили публично, учёные также не смогли собрать достаточной доказательной базы для такого утверждения. По данным ВОЗ, коронавирус впервые был выявлен в декабре 2019 года, но кроме рынка в Ухани, вспышки были и на других рынках Китая. Каким образом вирус попал на рынок, неизвестно. Учёные также не знают, «виноваты» ли в распространении коронавируса продукты, которые продавались на рынке, или же причина была в том, что рынок являлся многолюдным местом, где коронавирус смог эффективно передавать от человека к человеку.

По итогам публикации ВОЗ 14 стран выразили сомнения в качестве проведённого расследования, обвинив организацию в том, что она встала на сторону китайской версии, потеряв беспристрастность. Страны, которые подписали заявление – США, Австралия, Великобритания, Дания, Израиль, Канада, Латвия, Литва, Норвегия, Словения, Чехия, Южная Корея, Эстония и Япония.

Критики доклада отмечают, что работы по поиску источнику SARS-CoV−2 были начаты поздно, а у специалистов не было доступа к полному объёму информации и к собранным образцам. Действительно, ранее неоднократно сообщалось, что китайская сторона блокирует все попытки независимых исследований происхождения коронавируса вплоть до физического ограничения доступа в пещеры, где потенциально могут обитать летучие мыши – переносчики родственников вируса SARS-CoV−2.

ВОЗ в своей работе ориентировалась на исследования, которые проводили китайские учёные перед визитом группы специалистов. Эксперты сами смогли лишь один раз и ненадолго посетить институт вирусологии в Ухани и поговорить с его сотрудниками.

Госсекретарь США Энтони Блинкен (Antony John Blinken) предположил, что Пекин влиял на расследование в своих интересах. «У нас есть серьёзные опасения по поводу методологии и процесса создания этого отчёта, включая то, что правительство в Пекине явно помогло его написать», – сказал Блинкен.

После шквала критики глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус (Tedros Adhanom Ghebreyesus) признал, что китайские власти создавали трудности при работе над докладом. Он отметил, что проверка лаборатории в Ухани «не была достаточно обширной», а версию о вероятной утечке из лаборатории необходимо расследовать дальше.

«Во время моих бесед с командой они рассказали о трудностях, с которыми столкнулись при получении доступа к необработанным данным. Я ожидаю, что грядущие совместные исследования будут включать более своевременный и полный обмен данными», – заявил Гебреисус.

В ЕC назвали публикацию доклада «полезным первым шагом», однако выразили сожаление в связи с «поздним началом исследования, задержками в отправке экспертов и ограниченным доступом к взятым ранее пробам и относящимся к этому делу данным». «Мы просим ВОЗ продолжать исследования и представить чёткий график дальнейшей работы», – отмечается в заявлении стран-членов ЕС.

Китай приветствовал публикацию доклада ВОЗ и пообещал продолжить «поддерживать глобальные научные исследования источника вируса и путей его передачи», при этом в МИД намекнули, что все слухи со стороны США и Европы наконец-то опровергнуты.