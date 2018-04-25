А. Вярига: даже с отменой карантина некоторые ограничения сохранятся

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Даже и после отмены карантина 11 мая некоторые ограничения сохраняться, заявил министр здравоохранения А. Вярига.

„Меры, которые предназначены для сохранения уменьшения контактов — расстояния, регулирование потоков людей: будут ли это предприятия, оказывающие услуги, или магазины — средства индивидуальной защиты, средства дезинфекции рук», — перечислил министр.

„То, что было для нам совершенно несвойственно, на что мы не обращали особого внимания, пока не будет ясно, что инфекция либо окончательно угасла, либо у нас есть от нее лекарства или вакцина, мы будем обязаны сохранять определенные средства защиты», — добавил он.

По словам А. Вяриги, в состоянии «повышенной готовности» должны находиться и медучреждения.

„Их резерв, они всегда должны быть в повышенной готовности, ну, не всегда, но некоторое время, пока ситуация не прояснится. Осень все равно придет, тогда и увидим эти волны, о которых сейчас говорят, прогнозируют“, – сказал министр на конференции во вторник.

Также министр подчеркнул, что пока не прояснится ситуация с возможными волнами коронавируса, организовывать массовые мероприятия не будет разрешено.

Также министр заявил, что рекомендация, относящаяся к пожилым людям, — не общаться со своими детьми и внуками — может сохраниться на «очень долгое время». Министр рекомендовал не спешить с общением, так как его цена может быть огромной.

„Пока общение не станет безопасно для наших сеньоров. Две основне предпосылки: или лекарство, или вакцина, которая позволит защититься. Во всех других случаях никто ничего пока не придумал“, – заявил А. Вярига.