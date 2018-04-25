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А.Вярига: есть признаки, что кривая распространения вируса в Литве уплощается

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В Литве есть признаки того, что кривая распространения коронавируса уплощается, сообщил в понедельник министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

«Есть определённые признаки или знаки того, что наша кривая распространения вируса уплощается, не выстреливает резко вверх», — сказал министр на видео-конференции.

По его словам, о таких тенденциях говорит снижение относительного числа положительных случаев по сравнению с числом тестов. Министр сказал, что распространение вируса в стране замедляется благодаря введённым карантинным мерам.

Уплощение кривой отражает темп распространения вируса — чем круче кривая, тем быстрее распространяется вирус, из-за чего в лечебные учреждения поступает одновременно много пациентов в тяжёлом состоянии.

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