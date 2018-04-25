А. Вярига: из-за ухудшения ситуации с коронавирусом снова будет ужесточен контроль

В связи с дальнейшим ухудшением ситуации с коронавирусом в Литве снова начнут применяться уже применявшиеся ранее более строгие меры контроля, сказал на пресс-конференции в пятницу министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

«Эти меры вам известны, мы уже их применяли. Так, как мы выходили из ситуации, шаг за шагом, так и с ухудшением ситуации мы снова будем в нее входить», — сказал журналистам А. Вярига.

По его словам, эти меры, в частности, касаются расширения использования масок, ограничения времени работы, управления потоками, удаленной работы, посещения больных, ограничений массовых мероприятий и др.

«Выделены отдельные секторы — государственный, частный. Образование выделено как отдельный сектор, потом сектор здравоохранения — и стационарный, и нестационарный. Также мероприятия, торговля, развлечения, досуг, услуги, общественное питание, ночные клубы и т. п.», — сказал министр.

По словам А. Вяриги, при ужесточении ограничений будет приниматься во внимание показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей в течение 14 дней.

«Предложено привязаться к двум показателям — 16 случаев на 100 тыс. жителей и 25 случаев на 100 тыс. жителей (…) Что хочу отметить, что предлагается применять эти меры более изолированно, нежели было сначала (…) Предлагается применять более локализованно, направленно на города, регионы, наблюдать ситуацию там. Применять не в отношении всей страны, а к определенному месту или сектору», — объяснил министр.

И все же он подчеркнул, что это лишь предварительные предложение, которые согласуются с другими министерствами.

Согласно данным Европейского центра превенции и контроля заболеваний на четверг, в Литве показатель заболеваемости в течение последних 14 дней составляет 6,7 случая на 100 тыс. жителей.