А.Вярига: карантин в Литве скорее всего будет продлен и сохранится надолго

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Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига заявил, что карантинный режим, скорее всего, будет продлен и после 31 мая, и, возможно, он «долго» сохранится в стране.

«Нет, я думаю, что действительно, для того, чтобы 31 мая карантин закончился, нужно разве что чудо. Но я точно думаю, что оно не произойдет, и правительство подготовит новую редакцию постановления (…) и карантин, я думаю, как правовой режим и режим контроля над вирусом продолжится, я надеюсь, что так и будет», – заявил А. Вярига на пресс-конференции в среду.

Он подчеркнул, что карантин необходим для надлежащего контроля за привозными случаями болезни и распространением инфекции в стране.

«Карантин, как режим, я думаю, действительно сохранится, и будет оставаться достаточно долго», – сказал министр.

Всеобщий карантин в Литве был введен 16 марта, он был продлен до 31 мая.

В среду правительство пересмотрит карантинные условия, один из вопросов, который требуется решить – возобновление работы ресторанов, кафе, а также ношение масок в общественных местах.