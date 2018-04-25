А.Вярига: коронавирус может добраться и до Литвы

Nuotrauka BFL/Paulius Peleckis

Коронавирус уже перешел границы Евросоюза (ЕС), поэтому не исключается, что придётся расширять меры защиты, говорит литовский министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

«Мы прекрасно понимаем, что путей и способов передвижения много, Литва – страна Шенгенского пространства, пути прибытия – это не только аэропорты, не только суда, где несложно заметить, объявить карантин, есть автомобильные пути, вполне реально, что этот вирус может прийти в Литву, мы готовимся, наблюдаем. Пока наблюдение ведется в аэропортах, но не исключается возможность, что эти меры придется расширить», – сказал А. Вярига радиостанции Ziniu radijas в четверг.

По его словам, в четверг в Брюсселе встретятся министры стран-членов ЕС и обсудят ситуацию.

«Угроза реальна, поэтому министры ЕС собираются, чтобы посовещаться и подготовиться, если понадобятся эти меры наблюдения не только в аэропортах, но и на границе. И вирус, поскольку он довольно новый и неизвестный – даже инфектологи рисуют самые разные сценарии (дальнейшего развития)», – сказал министр.