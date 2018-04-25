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TOP,Здравоохранение,Новости

А.Вярига: коронавирус может добраться и до Литвы

Nuotrauka BFL/Paulius Peleckis

Коронавирус уже перешел границы Евросоюза (ЕС), поэтому не исключается, что придётся расширять меры защиты, говорит литовский министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

«Мы прекрасно понимаем, что путей и способов передвижения много, Литва – страна Шенгенского пространства, пути прибытия – это не только аэропорты, не только суда, где несложно заметить, объявить карантин, есть автомобильные пути, вполне реально, что этот вирус может прийти в Литву, мы готовимся, наблюдаем. Пока наблюдение ведется в аэропортах, но не исключается возможность, что эти меры придется расширить», – сказал А. Вярига радиостанции Ziniu radijas в четверг.

По его словам, в четверг в Брюсселе встретятся министры стран-членов ЕС и обсудят ситуацию.

«Угроза реальна, поэтому министры ЕС собираются, чтобы посовещаться и подготовиться, если понадобятся эти меры наблюдения не только в аэропортах, но и на границе. И вирус, поскольку он довольно новый и неизвестный – даже инфектологи рисуют самые разные сценарии (дальнейшего развития)», – сказал министр.

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Число людей, умерших в Китае от нового коронавируса и заразившихся им, в четверг драматически возросло, так как службы изменили методику подсчета случаев заражения.

В центральной провинции Китая Хубэй, которая пострадала больше всего, сообщается о 242 новых смертях от вируса COVID-19 только за сутки, а также о 14 840 новых пациентах. Эти цифры намного выше любых прежних суточных изменений после начала кризиса в конце декабря.

Обще число смертей от коронавируса возросло до 1 355, а общее число заразившихся уже почти достигло 60 000.

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