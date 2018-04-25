А. Вярига: коронавирусная инфекция ослабевает

Nuotrauka BFL/Paulius Peleckis

Распространение коронавирусной инфекции в Литве снижается, а сама инфекция угасает, сообщил о прогнозах Еврокомиссии министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

Он заявил, что узнал от еврокомиссара по делам здравоохранения Стеллы Кириакидес, что прогнозируемый для Литвы показатель зараженности на 30 дней составил 0,85.

„Это означает, что инфекция угасает. Распространение, если показатель ниже единицы, означает, что человек может заразить меньше одного человека. В реальности, это снижающийся показатель», — заявил А. Вярига на пресс-конференции.

Министр также подчеркнул, что пять случаев в день, по сравнению с количеством выполненных тестов, это рекордно низкий результат, который стал следствием карантина и сознательности граждан.

„Оценивая ситуацию с распространением коронавируса в целом, сегодня у нас в Литве действительно рекордно малое количество новых случаев заражения — всего пять новых случаев, хотя количество проведенных тестов остается достаточно высоким», — добавил министр.

В Литве за прошедшие сутки были исследованы 5034 пробы.

И всё же А. Верига подчеркнул, что это не означает, что коронавирус в Литве совсем отступил, поэтому лицам из группы риска необходимо проявлять осторожность, не спешить в общественные места, продолжать избегать контактов.

В целом в стране зарегистрировано 1344 случая коронавируса, болеют 808 человек, выздоровели 536, скончались – 44 человека.