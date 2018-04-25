А.Вярига: Латвия не сделала исключения, по приезде литовцам нужно будет изолироваться

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Если Латвия в пятницу не сделает исключения для Литвы, то едущим туда жителям Литвы, скорее всего, придется самоизолироваться, заявил министр здравоохранения А. Вярига.

«Их решение, видимо, будет зависеть от того, проявят ли они гибкость или нет, но мы должны быть готовый, что мы, как и эстонцы, можем оказаться с такой же ситуации», — в пятницу заявил BNS министр.

По данным Центра реестров, показатель заболеваемости коронавирусом в Литве за две недели — 20,1 случая на 100 тысяч человек.

В Латвии действует требование, что необходимо изолироваться по прибытии из страны с показателем выше 16 случаев на 100 тысяч человек.

11 сентября Латвия ввела требование о самоизоляции для прибывающих из Эстонии.

А. Вярига сообщил, что пока решение Латвии неизвестно.

Министр рассказал, что обычно решение становится известным в пятницу к вечеру. Он заметил, что решение вступит в силу в субботу, но ускорить его получение Литва не может, а только может предупредить своих граждан, тех, кто живет в пограничных зонах, о вероятности такого решения.

15 мая Латвия, Литва и Эстония отменили взаимные ограничения на передвижение граждан и образовали так называемый «Балтийский пузырь»: жители трех стран могли свободно путешествовать, им не нужно было проходить 14-дневную изоляцию.

«Балтийский пузырь» стал первой такой зоной среди 27 стран-членов ЕС.

Он существовал до введения Латвией ограничений прибывающим из Эстонии.