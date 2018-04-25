А.Вярига: Литва достигла пика распространения коронавируса

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Литва достигла пика распространения коронавируса, заявил министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

«Мы считаем, что Литва уже достигла пика, поскольку более значительного распространения уже нет в течение долгого времени, все еще выявляются новые случаи, возникает тот или иной очаг заболевания, который локализуется, но, если оценивать общую статистику, то рост последовательный, стабильный, нет больших скачков», – заявил А. Вярига на пресс-конференции в пятницу.

Все же, по его словам, данные следует оценивать с осторожностью.

«Но когда эта ситуация может повернуться в худшую сторону, все будет зависеть от нашей сознательности, как мы будем соблюдать условия карантина», – сказал министр.

По данным пятницы, в Литве выявлены 1149 случая коронавируса. Скончались 32 зараженных, 210 – выздоровели.