А.Вярига: Неменчине будет закрыта как минимум до выходных

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Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига в среду сообщил, что городок Неменчине в Вильнюсском районе останется закрытым как минимум до выходных, чтобы обуздать распространение коронавируса.

«Планируется ещё на этой неделе как минимум до выходных применять эти ограничения, какие сейчас действуют, и если ситуация не ухудшится, видимо, будет решаться вопрос об отмене ограничений передвижения», — сказал министр на пресс-конференции в среду.

По его словам, широкое тестирование жителей в Неменчине будет продолжаться.

В прошлый четверг из-за угрозы коронавируса на неделю были ограничены въезд и выезд из Неменчине.

На коронавирус тестируются все взрослые жители городка и те, кто здесь работает.

Директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене сообщила, что уже проверены 1954 жителя Литвы, вирус установлен у 19-и. Они все связаны со швейным предприятием Vilnika.

«Очаг COVID-19 в Неменчине локализуется вокруг этого самого предприятия», — сказала Р. Лингене на пресс-конференции в среду.