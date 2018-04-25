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TOP,Здравоохранение,Новости

А.Вярига о динамике коронавируса: количество выявляемых случаев сокращается

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что динамика выявляемых заболеваний коронавирусом имеет тенденцию к снижению.  

«Если оценивать динамику, то она положительная, это означает, что количество выявляемых случаев сокращается, и, хотя абсолютное число инфицированных растет с расширением исследований, но если смотреть с точки зрения динамики, сколько из ста проб бывают подтвержденными, то этот процент сокращается», – сказал министр журналистам в пятницу.

Он отметил, что за минувшие сутки из ста проведенных анализов была выявлена 1,6 случая.

По словам министра, в больницах сейчас находятся 124 больных коронавирусом, некоторые из них – в реанимации.

«В реанимации с кислородом находятся 10 пациентов, в реанимации с искусственной вентиляцией легких – пять пациентов. В кислородными масками вне реанимации – 32 случая, и без кислородных масок 39 случаев», – сказал А. Верига.

В Литве в целом установлены 696 случаев коронавируса, среди них девять со смертельным исходом. Семь человек выздоровели. 

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