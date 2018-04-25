А. Вярига о предложении возобновить мероприятия: речь о сотнях людей, не о тысячах

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига говорит, что правительства обсуждает возможность возобновления массовых мероприятий, однако речь идет об участии в них сотен, а не тысяч людей.

Кабмин в среду намерен рассмотреть, по какому графику разрешить возобновление мероприятий, концертов, деятельность театров, если эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится. А. Вярига говорит, что будет рассматриваться численность участников таких мероприятий, которые можно будет проводить «как внутри, так и снаружи».

«Конечно, организаторы хотели бы разрешить участие большего количества участников, на наш взгляд, это количество должно быть несколько, мягко говоря, меньше, чем предлагается», — сказал А. Вярига на пресс-конференции во вторник.

«Речь идет, скорее всего, о сотнях, а не о тысячах людей», — добавил министр.

С 30 мая правительство сделало послабления в карантине и разрешило проводить мероприятия и в открытых, и в закрытых пространствах — с участием не более 30 человек и соблюдением требования безопасного расстояния между ними.