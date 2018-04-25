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А. Вярига: осталась неделя для того, чтобы понять эффект карантина

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига сказал, что осталась неделя для того, чтобы узнать, дал ли карантин эффект, хотя он признает, что желаемого результата пока не видно. 

«Очень сложно ответить и назвать одну точную причину, по которой такая ситуация (растет число случаев). Еще нельзя говорить, что не удалось, поскольку нет экспонентного роста. Есть рост, в 20 или более процентов, я лишь напомню, что несколько недель назад был 100-процентный еженедельный рост, цифры росли в два раза», – сказал А. Вярига в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.

«Мы посмотрели, как обстоят дела в государствах, которые раньше Литвы применили карантин, например, Ирландия, Израиль, им было достаточно трех недель для того, чтобы увидеть поворот кривой, сокращение, и у нас есть еще неделя, чтобы увидеть эффект», – отметил он.

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А. Вярига сказал, что распространение COVID-19 не удается остановить по причине отношения людей, которое, по словам министра, отражается в том, что более половины жителей носят маски, только чтобы не получить штраф. 

«Кажется, что половина думает, что это мера, которая помогает контролировать вирус, а половина делает лишь, чтобы избежать штрафа, наказания. Все же, давайте поймем, что часть, которая думает, что это репрессивная мера, а в то время, когда никто не видит, а к каждому полицейского не приставишь, они и в других ситуациях ведут себя подобным образом –  не соблюдают меры безопасности, празднуют, мы до сих пор слышим о праздниках, юбилеях семьи», – сказал А. Вярига.

В последнюю неделю в Литве в среднем в день выявляется более 1,8 тыс. новых случаев коронавируса. 

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 51 тыс. 655 заражений коронавирусом. Все еще больны 38 тыс. 755 человек, 12 тыс. 282 человека выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончался 432 человека, по иным причинам умерли 186 зараженных.

С начала июня в стране зарегистрированы 524 завозных случая.

С целью остановки распространения коронавируса Кабмин Литвы продлил карантин до 17 декабря включительно. 

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