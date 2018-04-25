А. Вярига: осталась неделя для того, чтобы понять эффект карантина

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига сказал, что осталась неделя для того, чтобы узнать, дал ли карантин эффект, хотя он признает, что желаемого результата пока не видно.

«Очень сложно ответить и назвать одну точную причину, по которой такая ситуация (растет число случаев). Еще нельзя говорить, что не удалось, поскольку нет экспонентного роста. Есть рост, в 20 или более процентов, я лишь напомню, что несколько недель назад был 100-процентный еженедельный рост, цифры росли в два раза», – сказал А. Вярига в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.

«Мы посмотрели, как обстоят дела в государствах, которые раньше Литвы применили карантин, например, Ирландия, Израиль, им было достаточно трех недель для того, чтобы увидеть поворот кривой, сокращение, и у нас есть еще неделя, чтобы увидеть эффект», – отметил он.