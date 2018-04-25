А. Вярига освободил от должности вице-министра Л. Ярушявичене

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига в пятницу освободил от занимаемой должности вице-министра Лину Ярушявичене, которой предъявлены подозрения в расследовании госзакупок экспресс-тестов на коронавирус.

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„Министр здравоохранения Аурелиюс Верига подписал заявление вице-министра Л. Ярушявичене с просьбой освоболить ее от занимаемой должности. Курировавшая область здравоохранения вице-министр уволена с сегодняшнего дня», — сообщается в пресс-релиза Минздрава.

А. Верига утверждает, что во время пандемии коронавируса «ни в каких книгах не было описанных правил или сценариев», также в сложившейся ситуации были неприменимы правила борьбы с другими инфекциями.

«Было очень много вызовов, нужно было принимать быстрые и нетрадиционные решения. Особенно много вызовов пришлось на сектор здравоохранения, досталось медикам, организаторам работы лечебных учреждений, за что и отвечала вице-министр. Спасибо ей за совместную работу, я желаю ей удачи и верю, что завтрашний день будет светлее, чем сегодняшний», — сказал А. Верига.

Более подробных разъяснений о роли вице-министра в проводимом досудебном расследовании министр не дал.

Согласно информации министерста, данную сферу поручено курировать канцлеру министерства Одете Виткунене и вице-министрам Кристине Гаруолене и Альгирдасу Шешялгису, также будут вестись поиски нового вице-министра.

Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) ведет расследование госзакупок экспресс-тестов на коронавирус лабораторией Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) на сумму в 6 млн евро. Подозрения предъявлены вице-министру Л. Ярушявичене, представителям компании Profarma, всего в деле шесть подозреваемых.

По данным расследования, при заключении договора на сумму 6 млн евро о покупке экспресс-тестов для определения вируса COVID-19 компания возможно подделала документы и передала покупателю ложные данные о производителе экспресс-тестов.

Закупки проводила Национальная лаборатория по надзору за общественным здоровьем. Ее руководитель Витаутас Зимницкас умер несколько недель тому назад. Правоохранительные органы опросили временное руководство лаборатории.

Параллельно проходит расследование Службы спецрасследований о закупке данной лабораторией реагентов на сумму 5 млн евро.