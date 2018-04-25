А. Вярига: планируется разрешить приезжающим проверяться на коронавирус по желанию

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

В связи с ростом в Литве числа завозных случаев коронавируса министр здравоохранения Аурелиюс Вярига намерен создать приезжающим в страну возможность проверяться по собственному желанию.

«Сейчас мы это только планируем, еще нужно немного подкорректировать стратегию тестирования, чтобы (..) создать приезжащим возможность, упростить условия проверяться самим», — сказал А. Вярига на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, рост числа завозных случаев — логическое следствие постоянных послаблений по ограничениям международных поездок.

«Видимо, держать границы закрытыми неограниченно долго возможностей у нас нет, Литва не может оставаться такой одной закрытой страной, чтобы нельзя было ни приехать, ни уехать», — сказал министр.

И все же он подчеркнул, что пока ситуация под контролем.