А.Вярига: правительство примет решение о закупке вакцин от COVID-19, но рисков много

Правительство примет решения о закупках вакцин от COVID-19, однако рисков при планировании этих закупок много, заявил министр здравоохранения Аурелиюс Вярига, администрация президента продолжает отказываться от созыва Госсовета по обороне для обсуждения данного вопроса.

«Не понимаю, почему руководители государства могут не желать услышать о ситуации из первых уст. Отказываются созывать заседание, но это уже не мои решения. Правительство примет решения о закупках вакцин, тем более, что это связано с определенными финансовыми обязательствами, но и любые решения Госсовета носили бы рекомендательных характер», — заявил А. Вярига на пресс-конференции в понедельник.

Еврокомиссия подписала предварительный договор о закупке вакцины с британско-шведской фармакологической компанией AstraZeneca, которая планирует начать производство одной из первых.

Страны могли решать, оставаться или выходить из договора о закупке вакцины. Литва решила не выходить.

Количество вакцины для страны будет зависеть от количества жителей.

А. Вярига считает, что на фоне продолжающихся переговоров ЕК с другими производителями вакцин, Литве важно выработать свою стратегию.

А. Вярига сообщил, что рисков здесь возникает немало — если все семь вакцин будут признаны эффективными, то их все нужно будет приобретать. Если отказаться от какой-то вакцины, то, возможно, она и будет признана эффективной, и тогда у Литвы не будет эффективной вакцины.

Страна может определить параметры участия в закупках, например, диверсифицировать закупки, установить пропорции для каждой вакцины и т.п.

Также, по мнению А. Вяриги, может возникнуть проблема, если будет закуплено доз больше, чем жителей, и тогда страна должна будет решать, что делать с лишними дозами.

Вот поэтому министр считает, что этот вопрос связан с финансовыми обязательствами и стратегическими решениями, которые выходят за рамки компетенции министерства.