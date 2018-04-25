А. Вярига призвал хотя бы на две недели приостановить работу сейма

Он призвал сейм не становиться очагом коронавируса — сотрудничать с Национальным центром общественного здоровья (НЦОЗ) и честно изолироваться.

Министр сказал, что сейчас уже «более чем очевидно», что очаг коронавируса распространился во фракции Либерального движения.

«Увы, с их стороны не было никакой ответственности. Они продолжали ходить на заседания, активно общаться и рисковать здоровьем коллег по сейму. Успели пообщаться и с президентами Литвы и Польши. Настоящий «образец» ответственного поведения», — критиковал либералов А. Вярига.

Коронавирус обнаружен у спикера сейма Виктории Чмилите-Нильсен, других членов фракции — Виктора Пранцкетиса, Гинтараса Вайчекаускаса, Йонаса Варкалиса.