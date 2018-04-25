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TOP,Новости,Сейм Литвы

А. Вярига призвал хотя бы на две недели приостановить работу сейма

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

После возникновения очага коронавируса во фракции Либерального движения уходящий министр здравоохранения Аурелиюс Вярига предложил хотя бы на пару недель приостановить работу сейма.

С таким обращением к правящему большинству он выступил после новости о заражении коронавирусом спикера сейма Виктории Чмилите-Нильсен.

«Дорогие мои, Вы являетесь властью сейма и должны незамедлительно принять меры — приостановить работу сейма хотя бы на пару недель. Принятие резолюций, создание групп парламентариев по дружбе с парламентарием Х или делёж должностей сейчас не являются приоритетом. Приоритет сейчас — пауза. За две недели можно взять под контроль очаг. Нужно лишь желание и чувство ответственности», — написал в фейсбуке в четверг вечером А. Вярига.

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Он призвал сейм не становиться очагом коронавируса — сотрудничать с Национальным центром общественного здоровья (НЦОЗ) и честно изолироваться.

Министр сказал, что сейчас уже «более чем очевидно», что очаг коронавируса распространился во фракции Либерального движения.

«Увы, с их стороны не было никакой ответственности. Они продолжали ходить на заседания, активно общаться и рисковать здоровьем коллег по сейму. Успели пообщаться и с президентами Литвы и Польши. Настоящий «образец» ответственного поведения», — критиковал либералов А. Вярига.

Коронавирус обнаружен у спикера сейма Виктории Чмилите-Нильсен, других членов фракции — Виктора Пранцкетиса, Гинтараса Вайчекаускаса, Йонаса Варкалиса.

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