А. Вярига призвал хотя бы на две недели приостановить работу сейма

После возникновения очага коронавируса во фракции Либерального движения уходящий министр здравоохранения Аурелиюс Вярига предложил хотя бы на пару недель приостановить работу сейма.
С таким обращением к правящему большинству он выступил после новости о заражении коронавирусом спикера сейма Виктории Чмилите-Нильсен.
«Дорогие мои, Вы являетесь властью сейма и должны незамедлительно принять меры — приостановить работу сейма хотя бы на пару недель. Принятие резолюций, создание групп парламентариев по дружбе с парламентарием Х или делёж должностей сейчас не являются приоритетом. Приоритет сейчас — пауза. За две недели можно взять под контроль очаг. Нужно лишь желание и чувство ответственности», — написал в фейсбуке в четверг вечером А. Вярига.
Он призвал сейм не становиться очагом коронавируса — сотрудничать с Национальным центром общественного здоровья (НЦОЗ) и честно изолироваться.
Министр сказал, что сейчас уже «более чем очевидно», что очаг коронавируса распространился во фракции Либерального движения.
«Увы, с их стороны не было никакой ответственности. Они продолжали ходить на заседания, активно общаться и рисковать здоровьем коллег по сейму. Успели пообщаться и с президентами Литвы и Польши. Настоящий «образец» ответственного поведения», — критиковал либералов А. Вярига.
Коронавирус обнаружен у спикера сейма Виктории Чмилите-Нильсен, других членов фракции — Виктора Пранцкетиса, Гинтараса Вайчекаускаса, Йонаса Варкалиса.