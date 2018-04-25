А. Вярига просит отложить посещение могил и постоянно носить маски

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

На фоне роста заболеваемости коронавирусом министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига просит жителей страны накануне длинных выходых в связи с Днем поминовения усопших и Днем всех святых отложить посещение могил, а на кладбище и в других местах обязательно носить маски и избегать контактов.

«Есть просьба (…) относительно предстоящих длинных выходных — это время, когда мы обычно ездили на малую родину, посещали могилы родных и близких — просьба пересмотреть необходимость туда ехать, по возможности отложить поездку», — сказал А. Вярига на пресс-конференции в пятницу.

Министр отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране не улучшается и, без сомнения, Литва будет в списке «красных» стран по своим показателям распространения вируса».

А. Вярига призвал жителей страны носить маски независимо о того, объявлен карантин в самоуправлениях, куда они едут, или нет.

Министерство здравоохранения накануне длинных выходах распространило рекомендации: предлагается отложить поездки в самоуправления, в которых объявлен карантин, по возможности на место рекомендуется следовать на личном автомобиле, избегать поездок на общественном транспорте и т. д.