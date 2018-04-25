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TOP,Новости,Общество

А. Вярига: проверку населения на иммунитет к коронавирусу планируется начать в июле

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Проверку населения на иммунитет к коронавирусу планируется начать в июле, говорит литовский министр здравоохранения Аурелиюс Вярига. 

«Ученые проведут исследование, 10 июля, насколько нам известно, оно должно стартовать, использоваться будут те тесты, которые показывают наличие иммунитета», — сказал А. Вярига радиостанции Ziniu radijas в четверг. 

По словам министра, ожидания того, что коронавирусом переболела значительная часть общества, невелики, кроме того, все еще не ясно, на какое время формируется иммунитет к этому вирусу. 

«Пока осложняет та ситуация, что мы не знаем, на какое время формируется этот иммунитет, может ли человек заболеть, повторно заразившись, и заразить других», — сказал А. Вярига. 

По новейшим официальным данным, в Литве зарегистрировано 1733 случая заражения коронавирусом. 

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