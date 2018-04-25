А. Вярига: ситуация с коронавирусом начинает стабилизироваться

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига заявил, что данные по коронавирусу за прошлую неделю показывают, что ситуация по-немногу стабилизируется.

По словам министра, хотя количество случаев и число людей, которые находятся в больницах, растет, однако этот рост не был экспонентным.

«Это позволяет, возможно, очень сдержанно порадоваться, что ситуация по-немногу стабилизируется», — заявил в понедельник журналистам А. Вярига.