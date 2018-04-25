А. Вярига: ситуация с коронавирусом начинает стабилизироваться

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига заявил, что данные по коронавирусу за прошлую неделю показывают, что ситуация по-немногу стабилизируется.
По словам министра, хотя количество случаев и число людей, которые находятся в больницах, растет, однако этот рост не был экспонентным.
«Это позволяет, возможно, очень сдержанно порадоваться, что ситуация по-немногу стабилизируется», — заявил в понедельник журналистам А. Вярига.
Он также заметил, что карантинные ограничения, несмотря на стабилизацию, не собираются ослаблять и что предстоящие предложения будут включать лишь «технические изменения».
«Ужесточение ограничений не планируется», — сказал А.Вярига.
Министр также подтвердил намерение продлить карантин, который сейчас действует до 29 ноября.