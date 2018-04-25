А.Вярига: ситуация в клайпедском хосписе — скандальная, поднимут вопрос ответственности

Ситуация в частном клайпедском хосписе Klaipedos hospisas, в котором коронавирусом заражена большая часть подопечных — «скандальная», и из-за нее будет поднят вопрос об ответственности определённых лиц, говорит министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига.

По его словам, у учреждения было разрешение только на одно койко-место, хотя подопечных лиц здесь почти сорок.

«Последняя информация, которая у нас есть из Klaipedos hospisas, я бы сказал, как минимум скандальная. Что выяснили специалисты Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), которые оценивали там ситуацию — то, что гигиенический паспорт у учреждения был на предоставление услуг хосписа только для одного койко-места. На самом деле там было 38 мест и, к сожалению, из этих 38 пациентов часть заражена», — сказал министр на пресс-конференции в понедельник.

«Если вся эта ситуация абсолютно такая, то, видимо, будет и вопрос об ответственности определённых лиц», — добавил он.

В ставшем очагом коронавируса Klaipedos hospisas коронавирус установлен у 33 пациентов из 38, заразились также 10 работников хосписа, идут поиски смены для персонала, решается вопрос, как изолировать пациентов, которые не заражены вирусом.