А. Вярига: в больницах – более ста пациентов с коронавирусом, состояние пяти — тяжёлое

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В больницах Литвы сейчас находится 116 пациентов с коронавирусом, состояние пяти из них тяжёлое, говорит министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

«В стационаре 116 пациентов, четыре — в реанимации с кислородом, ещё один более сложный случай с вентилирование лёгких», — сказал А. Вярига на видеоконференции.

По его словам, ещё 29 человек находятся в больницах, но в более лёгком состоянии, однако тоже на кислородных аппаратах.

В Литве установлено 484 случаев COVID-19, умерло семь заражённых. Коронавирус установлен у 51 медика, 276 медиков изолированы.