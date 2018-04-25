А.Вярига: в больницах Литвы – 125 лиц с коронавирусом, 14 из них – в реанимации

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В литовских больницах находятся 125 инфицированных коронавирусом лиц, более десять из них – в реанимации, сообщил в четверг министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

«У нас 125 пациентов, которые находятся в стационаре, десять из них в реанимации с кислородом, четверо – в реанимации с искусственной вентиляцией легких», – заявил министр на пресс-конференции.

По его словам, еще 34 пациента подключены к кислороду, но они не находятся в реанимации.

В Литве коронавирус подтвержден у 649 человек, восемь пациентов скончались.