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TOP,Здравоохранение,Новости

А.Вярига: в больницах Литвы – 125 лиц с коронавирусом, 14 из них – в реанимации

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В литовских больницах находятся 125 инфицированных коронавирусом лиц, более десять из них – в реанимации, сообщил в четверг министр здравоохранения Аурелиюс Вярига. 

«У нас 125 пациентов, которые находятся в стационаре, десять из них в реанимации с кислородом, четверо – в реанимации с искусственной вентиляцией легких», – заявил министр на пресс-конференции. 

По его словам, еще 34 пациента подключены к кислороду, но они не находятся в реанимации. 

В Литве коронавирус подтвержден у 649 человек, восемь пациентов скончались. 

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