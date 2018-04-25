А.Вярига: в будущем планируем повторять случайное тестирование населения

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В случайном тестировании приняло «достаточное количество» людей, также население будут проверять и в будущем, однако не в предстоящие выходные, поскольку сейчас планируется сконцентрировать внимание на определенных группах населения, заявил министр здравоохранение Аурелиюс Вярига.

Как сообщило Министерство здравоохранения, в минувшие выходные в десяти муниципалитетах страны было роздано девять тысяч кодов для тестирования, на мобильные пункты проверки прибыли 3762 человек, заражение выявлено лишь у одного человека, еще 205 мазков анализируются, поскольку эти люди зарегистрировались для тестирования в среду.

«Один выявленный случай показывает, что карантин действует, что каких-то дополнительных поводов для беспокойства нет. (…) В будущем мы планируем повторять случайное тестирование, но не в эти выходные. В эти выходные мы думаем о специфических группах», – сказал министр.

Он сообщил, что будет составлен конкретный план тестирования фармацевтов, должностных лиц, работников дошкольных воспитательных учреждений, о котором сообщат.

Приглашения пройти тест, по данным министерства, раздавали муниципалитеты Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Утены, Панявежиса, Шяуляй, Мариямполе, Таураге, Тельшяй, Алитуса.

В среду были выявлены пять новых случаев коронавируса, общее их количество в стране составило 1433, зарегистрировано 49 смертельных исходов с COVID-19, 739 человек считаются выздоровевшими.

Карантин в связи с коронавирусом в Литве был объявлен 16 марта. В среду правительство продлило его до 31 мая, однако смягчило условия.