А. Вярига: вполне реально получить первые дозы вакцины от COVID-19 уже в январе

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Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига говорит, что первые дозы вакцины от коронавируса могут поступить в Литву уже в январе.

«Думаю, что реально получить первые дозы в январе. Но это не значит, что все вакцины поступят, так как некоторые мы получим точно только во второй половине следующего года, потому что они находятся на очень разных стадиях создания», — сказал министр на пресс-конференции во вторник.

А. Вярига подчеркивает, что все будет зависеть от производителей, как удастся договориться с регистрацией и доставкой, а преобладающую часть вакцин нужно будет ожидать позже.

Литва вместе с другими странами Евросоюза участвует в совместных закупках, координируемых Еврокомиссией, а также запланировала приобретение нескольких миллионов доз вакцины как минимум у трех производителей.