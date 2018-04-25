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TOP,Здравоохранение,Новости

А.Вярига: выдача компенсируемых лекарств бесплатно обойдется в 4 миллиона евро

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Отмена доплаты за компенсируемые лекарства лицам от 75 лет и старше , пенсионерам с низкими доходами и инвалидам в следующем году обойдется государству примерно в 4 миллиона евро, сказал министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

«На это потребуется почти 4 миллионов евро. Иногда нам кажется, что сумма, которую люди платят в аптеках, небольшая, но для пожилого человека или человека с низким доходом, или у которого много болезней, сумма может достигать несколько десятков евро в месяц и это уже становится неподъемной ношей «. Об этом А.Вярига заявил журналистам в Сейме в четверг.

Он подчеркнул, что никаких справок жителям собирать не потребуется, а реализовать все это затруднений не вызовет.

«Содра знает, какие доходы получают люди «, — сказал министр.

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Лидер «аграриев» Рамунас Карбаускис предложение предоставить возможность пенсионерам и инвалидам бесплатно приобретать компенсируемые лекарства назвал своего рода социальной помощью.

«У нас есть пример поляков, где общественность была очень довольна таким решением. Я думаю, что наше общество, люди пенсионного возраста, также дождутся такой социальной помощи», — сказал Р. Карбаускис.

По словам А.Вяриги, международные организации уже давно предлагают Литве узаконить возможность для некоторых людей получать компенсируемые лекарства бесплатно.

Сейм в четверг проголосует за возможность предоставления компенсируемых лекарств за счет государства.

На слушаниях поправок Ингрида Шимоните, председатель комитета по аудиту, напомнила, что в Эстонии процедура бесплатной выдачи лекарств не сработала, так как многие люди не смогли ею воспользоваться из-за чрезмерно сложного администрирования.

BNS
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