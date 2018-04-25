А.Вярига: выдача компенсируемых лекарств бесплатно обойдется в 4 миллиона евро

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Отмена доплаты за компенсируемые лекарства лицам от 75 лет и старше , пенсионерам с низкими доходами и инвалидам в следующем году обойдется государству примерно в 4 миллиона евро, сказал министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

«На это потребуется почти 4 миллионов евро. Иногда нам кажется, что сумма, которую люди платят в аптеках, небольшая, но для пожилого человека или человека с низким доходом, или у которого много болезней, сумма может достигать несколько десятков евро в месяц и это уже становится неподъемной ношей «. Об этом А.Вярига заявил журналистам в Сейме в четверг.

Он подчеркнул, что никаких справок жителям собирать не потребуется, а реализовать все это затруднений не вызовет.

«Содра знает, какие доходы получают люди «, — сказал министр.