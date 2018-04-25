А.Вярига: высокий уровень заболевания среди медиков связан с неумением пользоваться защитой

Большой показатель заболеваемости коронавирусом среди медиков в Литве обусловлен недостаточным или неумелым использование средств защиты, считает министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

Так он комментировал данные Национального центра общественного здоровья о том, что 20% всех подтвержденных в стране случаев COVID-19 выявлено среди медиков.

«Эта цифра действительно беспокоит. Основная причина, очевидно, заключается в возможности или умении использования тех средства защиты. Если в начале мы могли говорить, что где-то их не хватало, не у всех были, или в недостаточном количестве, то сейчас, когда этих средств привезено достаточно много, очевидно, что эти цифры можно связать либо с их неиспользованием, либо с ненадлежащим использованием, либо с использованием не по уровню защиты», – заявил А. Верига на пресс-конференции в четверг.

Он также высказал критику по поводу того, что не все лечебные учреждения активно участвовали в учениях персонала, а также не все они учли рекомендации по рабочим циклам, сменам. По его словам, в учреждениях часто смотрят «не на риск заражения или распространения вируса, а на возможность учреждения работать».

«Очевидно, с этим и связано это распространение. Ведь я могу лишь повторить: есть медики, которые постоянно работают с инфицированными пациентами и не заражаются. Эти медики работают в инфекционных отделениях больниц, они и раньше там работали, и не работали в комбинезонах, в такой особой одежде, как приходится работать сейчас, но просто умели работать, знали», – утверждает министр.