А.Вяриге придется ответить на вопросы о досудебных расследованиях – Г.Науседа

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Министру здравоохранения Аурелиюсу Вяриге придется ответить «обществу и компетентным ведомствам» на накопившиеся вопросы о проходящих досудебных расследованиях, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

В своем аккаунте в соцсети Фейсбук он уверил, что сам не вмешивается и не будет вмешиваться в работу правоохранительных органов, «в отличие от других политиков». Президент также добавил, что излюбленной в политике практике поиска «козлов отпущения» должен прийти конец, а руководители должны принять ответственность и «за хорошие, и за плохие дела» своей команды.

«Министру здравоохранения Аурелиюсу Вериге придется ответить на накопившиеся вопросы. Не мне, а обществу и компетентным ведомствам», — заявил президент.

Правоохранительные органы расследуют госзакупки экспресс-тестов для определения вируса COVID-19 на сумму 6 млн евро и реагентов для определения COVID-19 на сумму 5 млн евро. В деле о госзакупках экспресс-тестов подозрения в возможном злоупотреблении служебным положением и превышении полномочий предъявлены вице-министру здравоохранения Лине Ярушявичене. Она подала заявление об уходе с должности, которое министр планирует подписать в пятницу.

А. Верига утверждает, что обвинения вице-министру являются необоснованными, а после получения подробных разъяснений, они будут сняты.

Еще одно расследование о закупках реагентов для определения COVID-19 на сумму 5 млн евро ведет Служба спецрасследований (ССР). В данном расследовании подозрения в торговле влиянием предъявлены бывшему руководителю Ассоциации помощи онкологическим больным Шарунасу Нарбутасу. По делу также были опрошены министр здравоохранения А. Верига, вице-министр Кристина Гаруолене, госканцлер Альгирдас Стончайтис, вице-канцлер Лукас Савицкас.