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Абромавичус назначен главой Укроборонпрома

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

резидент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Айвараса Абромавичуса генеральным директором госконцерна Укроборонпром. Об этом сообщается на сайте главы государства в пятницу, 30 августа.

«Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором Государственного концерна Укроборонпром», – говорится в тексте указа №641/2019г.

Перед этим президент Украины указом №640/2019 освободил Павла Букина с должности главы Укроборонпрома.

Напомним, 12 июня Зеленский своим указом назначил Абромавичуса членом наблюдательного совета Укроборонпрома.

Также сообщалось, что Айварас Абромавичус высказался против предложенной ликвидации Укроборонпрома.

Айварас Абромавичус – литовский и украинский бизнесмен, совладелец и один из управляющих шведской инвесткомпании East Capital. Бывший министр экономического развития и торговли. Абромавичус объявил о своей отставке в феврале 2016 года. Он жаловался, что бизнес-партнер тогдашнего президента Петра Порошенко, нардеп Игорь Кононенко, блокирует работу министерства.

korrespondent.net

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