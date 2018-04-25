ACE Logistics начинает регулярные грузоперевозки по ж/д из Китая

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Логистическая компания ACE Logistics приступает к регулярным перевозкам грузов из Китая в Литву по железной дороге – во вторник в Вильнюс прибыл первый состав регулярного поезда, грузы были доставлены напрямую с китайской станции Сиань за 11 дней.

Руководитель подразделения морского и железнодорожного транспорта компании Томас Янкаускас заявил, что грузы будут доставляться два раза в неделю. Планируется, что в будущем поезд будет прибывать за 8-9 дней.

«Мы начали доставлять грузы из Китая по железной дороге семь лет назад, но ранее они следовали через Польшу, а контейнеры с грузами в Варшаве или на границе Литвы мы грузили на автомобильные транспортные средства и доставляли на распределительный терминал в Вильнюсе. Этот поезд исключает этап перегрузки, поэтому экономит и время, и средства», – отметил Т. Янкаускас в сообщении.

По его словам, с перевалкой в Польше грузы обычно достигали Вильнюс за две недели.

ACE Logistics, являющееся литовским подразделением эстонской группы компаний логистики и транспортировки ACE Logistics Group, взялось за перевозку грузов из Китая по железной дороге в 2013 году.

В прошлом году оборот ACE Logistics вырос на 3% до 12,2 млн евро.