Achema: деятельность стала убыточной, в простои отправляют около 400 человек

По словам генерального директора Achema Рамунаса Миляускаса, цена на газ в Европе уже поднялась до красной отметки, выше которой деятельность Achema становится убыточной.

«Ежедневно появляются сообщения о закрытии и остановке заводов по производству удобрений в Европе или о сокращении вдвое производственных мощностей крупнейших мировых производителей удобрений. Ситуация с Achema аналогична — мы находимся в очень неопределённой ситуации, мы внимательно следим за рынком, и мы можем планировать свою деятельность только на короткий период», — сказал Р. Миляускас.

80% себестоимости продукции Achema состоит из цены на природный газ.

По словам главы компании, если цена на газ продолжит держаться на верхних отметках, возможно, придется остановить другие производственные агрегаты, а это скажется и на других компаниях, связанных прямо или косвенно. Их более тысячи.

По словам главы Achema, из-за роста цен на газ как от «Газпрома», так и из США, Норвегии и других стран даже Клайпедский терминал сжиженного газа не помогает Литве получать более дешевый газ.

О том, что резкое повышение цен на газ вынудило Achema сократить добычу и закрыть один из двух аммиачных цеха, которые производят около 30 процентов всей продукции, сообщил BNS в минувшую пятницу.