Achemos grupe просит поддержки у ЕК, президента и премьера

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

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Мелкий акционер оператора терминалов углеводородов Klaipedos nafta — концерн Achemos grupe, выступающий против реорганизации находящейся в госуправлении компании, путем передачи судна-хранилища Independence дочернему предприятию компании Klaipedos nafta , надеется на заступничество президента, премьера и Еврокомиссии.

Achemos grupe обратилась к руководству страны и ЕК по поводу, по ее мнению, незаконных действий министерства энергетики в реорганизации Klaipedos nafta и нарушения прав мелких акционеров.

«Обращаем внимание на то, что министерство энергетики осуществляет незаконную реорганизацию Klaipedos nafta путем выделения деятельности терминала сжиженного природного газа (СПГ) и поручения ее созданной самой Klaipedos nafta дочерней компании SGD terminalas, не соблюдая требования законов», – отметил в пресс-релизе гендиректор Achemos grupe Миндаугас Дякснис.

Achemos grupe считает, что в в отделяемой компании должна сохранится нынешняя структура акционеров – то есть группе должно принадлежать 10,41% ее акций. Между тем, если акции нового предприятия будут принадлежать лишь одному акционеру – Klaipedos nafta“ – будут нарушены интересы акционеров.

Министерство энергетики, предлагая способы решения конфликта и сокращения затрат на содержание терминала СПГ еще в этом году, предложило концерну забрать предъявленную в конце июня этого года претензию и гарантировать, что в суде она не будет обжаловать новые решения акционеров.

Однако Achemos grupe не намерена это делать. Заместитель председателя правления концерна Гинтарас Бальчюнас сообщил BNS, что такие предложения можно трактовать как шантаж.

В начале июля министр энергетики Жигимантас Вайчюнас после встречи с руководством Achemos grupe заверял, что перенос деятельности терминала СПГ в дочернее предприятие является законным, это позволит сократить составляющую затрат на безопасность терминала СПГ, основную часть которой сейчас платит Achemos grupe. По его словам, способ отделения деятельности терминала, который предлагает концерн, потребует больше времени на реорганизацию.

Некоторые эксперты, знакомые с процессом, считают, что если министерство и Achemos grupe сейчас не придут к соглашению, то положение Klaipedos nafta не улучшиться и не ухудшиться, однако сокращение составной части СПГ, а это значит и снижение бремени потребителей, перенесется на 2022 год, когда должно будет быть принято важное решение о выкупе судна СПГ в 2024 году.

Кроме того, эксперты отмечают, что сокращение составляющей не только сократит расходы Achema и прочих крупных потребителей газа приблизительно на 20 млн евро в год, но повысит и потребление газа в регионе, будет поощрять его экспорт и создание регионального газового рынка.

Государству принадлежит 72,32% акций Klaipedos nafta, еще 10,41% акций принадлежит концерну Achemos grupe.

Акции Klaipedos nafta котируются в Официальном списке биржи.