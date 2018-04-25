Acme Grupe идет в бизнес солнечной энергетики

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Литовская группа по продаже приборов электроники ACME Grupe выходит на рынок альтернативной энергетики – ее новая компания Acme Solar Group будет заниматься развитием проектов солнечных электростанций.

ACME Grupe утверждает, что в первый год планирует инвестировать около 2 млн евро, а первая станция мощностью 0,5 мегаватта может быть оборудована в первом полугодии следующего года. Позднее намечается оборудовать по 5 мегаватт мощностей ежегодно.

«Минимальный план на следующий год — не менее 5 мегаватт, и не менее 2 млн евро», – сообщил BNS глава группы Сергей Артемюк.