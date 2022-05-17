Адамкус: Литва одна из лидеров поддержки Украины, на которую напала РФ

Бывший президент Литвы Валдас Адамкус заявил, что Литва является одной из ведущих стран, поддерживающих Украину, противостоящую российскому вторжению.
«Мы являемся одним из лидеров в защите того принципа, за который сами боролись», — заявил экс-глава государства журналистам в Сейме во вторник.
По его словам, весь мир имеет право на свободу и самоопределение.
«Я горжусь тем, что Литва является одним из ведущих государств, поддерживающих украинский народ в его борьбе за свободу. Я уверен, что они в ней победят», — сказал Адамкус.
Сегодня бывшему президенту в парламенте торжественно вручили новую награду Сейма — звезду Александраса Стульгинскиса.
Этот знак вручен Адамкусу за его вклад в переговоры Литвы о присоединении к важнейшим институтам западного мирового сообщества — НАТО и Европейскому союзу.
Адамкус заявил, что благодарен за такую оценку.
«Сегодня перед глазами стоит большая задача — сохранить этот твердый настрой: целенаправленно работать во благо Литвы, в то же время показать всему миру, что мы равные люди, которые имеют одинаковые цели и полны решимости принести даже самую высокую жертву, если это необходимо — свою жизнь», — сказал он.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено