Адамкус: Литва одна из лидеров поддержки Украины, на которую напала РФ

Valdas Adamkus/ Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Бывший президент Литвы Валдас Адамкус заявил, что Литва является одной из ведущих стран, поддерживающих Украину, противостоящую российскому вторжению.

«Мы являемся одним из лидеров в защите того принципа, за который сами боролись», — заявил экс-глава государства журналистам в Сейме во вторник.

По его словам, весь мир имеет право на свободу и самоопределение.

«Я горжусь тем, что Литва является одним из ведущих государств, поддерживающих украинский народ в его борьбе за свободу. Я уверен, что они в ней победят», — сказал Адамкус.

Сегодня бывшему президенту в парламенте торжественно вручили новую награду Сейма — звезду Александраса Стульгинскиса.

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Этот знак вручен Адамкусу за его вклад в переговоры Литвы о присоединении к важнейшим институтам западного мирового сообщества — НАТО и Европейскому союзу.

Адамкус заявил, что благодарен за такую оценку.

«Сегодня перед глазами стоит большая задача — сохранить этот твердый настрой: целенаправленно работать во благо Литвы, в то же время показать всему миру, что мы равные люди, которые имеют одинаковые цели и полны решимости принести даже самую высокую жертву, если это необходимо — свою жизнь», — сказал он.

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено