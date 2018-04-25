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Адаптация иммигрантов

Фото pixabay.com

Обучение в Литве является обязательным для детей в возрасте от 7 до 16 лет. В первый класс принимаются дети и с шести лет, если ребенок в течение предыдущего года учился по программе дошкольного образования. Обучение в муниципальных школах является бесплатным.

Интеграция в класс ребенка, вернувшегося в Литву из-за границы, осуществляется в соответствии с его возрастом. Это значит, что ребенок учится вместе со своими сверстниками. В случае необходимости ему оказывается помощь: составляется план интеграции, индивидуальный план обучения. На обучение такого ребенка из корзины учащегося выделяется на 30 % больше средств.

Обучение в Литве является обязательным для детей в возрасте от 7 до 16 лет. В первый класс принимаются дети и с шести лет, если ребенок в течение предыдущего года учился по программе дошкольного образования. Обучение в муниципальных школах является бесплатным.

Интеграция в класс ребенка, вернувшегося в Литву из-за границы, осуществляется в соответствии с его возрастом. Это значит, что ребенок учится вместе со своими сверстниками. В случае необходимости ему оказывается помощь: составляется план интеграции, индивидуальный план обучения. На обучение такого ребенка из корзины учащегося выделяется на 30 % больше средств.

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