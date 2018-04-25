default image
Генеральное консульство Литвы в Гродно переедет в новое здание

Подробнее...
default image
Китай ввел уголовную ответственность за отказ от лечения коронавируса

Подробнее...
default image
Новый порядок продажи древесины – первенство предоставят действующим в Литве переработчикам

Подробнее...
default image
Украина готова к "промышленному безвизу" с ЕС

Подробнее...
default image
Обновленные молы позволят Клайпедскому порту развиваться

Подробнее...
default image
Adidas проиграл H&M две полоски. Спор длился 23 года

Подробнее...
default image
Р. Масюлис: в транспортном секторе люди были трудоустроены из-за их профессионализма

Подробнее...
default image
В Италии из-за коронавируса задержали круизный лайнер. На борту 6 тыс. пассажиров

Подробнее...
default image
Р. Карбаускис обратился в ССР в связи с карьерным ростом связанных с Р. Масюлисом лиц

Подробнее...
default image
Россия частично закрыла границу на Дальнем Востоке из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Болгария введет евро до 2023 года

Подробнее...
default image
Литовская Avia Solutions Group покупает исландскую грузовую авиакомпанию

Подробнее...
default image
Литва может получить большее финансирование ЕС

Подробнее...
default image
Ученые анонсируют рекордно жаркое пятилетие

Подробнее...
default image
Беларусь и Норвегия готовят документы по упрощению визового режима

Подробнее...
default image
Для превенции коронавируса на границе Литвы могут установить термовизоры

Подробнее...
default image
ВОЗ проведет спецзаседание по коронавирусу

Подробнее...
default image
Литве не удалось блокировать полномочия представителей России в ПАСЕ

Подробнее...
default image
Бывшая Лукишская тюрьма может превратиться в многофункциональный центр

Подробнее...
default image
Европарламент ратифицировал соглашение о Brexit

Подробнее...
TOP,Калейдоскоп,Сегодня в мире

Adidas проиграл H&M две полоски. Спор длился 23 года

  • Фото pixabay.com

Более двух десятилетий продолжался спор между компаниями Adidas и H&M. Точку поставил апелляционный суд Гааги, сообщает издание Business Insider.

В 1997 году Adidas подал в суд на производителя шведской одежды. Их спортивная линейка имела в своем дизайне две полоски, которые очень напоминали фирменный логотип Adidas.

В компании посчитали, что из-за этого может возникнуть путаница и подала в суд. Производитель спортивной одежды даже провел исследование и выяснил, что 24% потребителей путают марки.

Именно это и стало причиной иска. Судебное разбирательство длилось 23 года, пока 28 января не было вынесено заключительное решение: шведская розничная сеть магазинов одежды H&M может продолжать использовать две полоски, ведь их размеры отличаются от логотипа Adidas. Несколько раз суд вставал на сторону последнего, однако компании продолжали подавать апелляции.

реклама

Теперь Adidas может подать апелляцию в Верховный суд, однако он занимается только юридическими вопросами, а не размером полосок на одежде.

belta.by

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600