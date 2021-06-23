Администрацию президента Литвы беспокоят темпы вакцинации

«Сегодня у нас более 400 тыс. неиспользованных вакцин и в предстоящий месяц мы получим еще 1 млн. дополнительных доз. У нас более чем достаточно вакцины, однако сейчас не хватает людей, которые приходят вакцинироваться», – добавил он.

В среду представители президентской администрации вместе с членами Совета экспертов по здравоохранению обсудили вопросы скорости вакцинации.

«Эксперты представали ряд рекомендаций по ускорению процесса прививки. Прежде всего, следует уточнить меры по различным группам людей. (…) По мнению президента, если мы не достигнем амбициозных целей вакцинации, то растет риск того, что осенью останутся угрозы и необходимости карантина», – сказал С. Крепшта.

В стране первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 1 млн 217 тыс. 6 человек, двумя – 871 тыс. 691.

Хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса в стране получили 43,5% населения.

В целом Литва получила 2 млн. 521 тыс. 305 доз вакцин, из них 2 млн. 367 тыс. 315 уже доставлены в центры вакцинации. В центрах использовано 2 млн. 88 тыс. 697 доз.

Пока остаются неиспользованными 432,6 тыс. доз.