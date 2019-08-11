Адресная социальная помощь

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Как сообщает пресс-служба Министерства социальной защиты и труда, правительство одобрило предложение министерства о выплате пособий некоторым группам лиц, в частности, женщинам по беременности и родам, которые во время беременности уволились с работы и стали незастрахованными.

Также на пособия смогут претендовать лица, осуществляющие уход по вызову (дежурные попечители) за больным ребенком. Условия для получения пособия по болезни также облегчены для людей, которые страдают от различных зависимостей, но при этом лечатся и пытаются выздороветь.

Женщины, которые стали незастрахованными во время беременности. В настоящее время пособие по беременности и родам выплачивается женщине после 30 недель беременности, когда будущая мать уходит в декретный отпуск. Обычно оно выплачивается за 126 календарных дней, но продолжительность выплаты пособия может варьироваться в зависимости от того, когда женщина берет отпуск, сколько детей рождается, осложняются ли роды и так далее.

Материнское пособие составляет 77,58 проц. от средней заработной платы женщины до уплаты налогов и может выплачиваться только в том случае, если у нее было 12 месяцев социального страхования за последние два года.

Некоторым женщинам, которые прекратили работать, пособия по беременности и родам не выплачиваются, несмотря на то, что они имеют необходимый стаж социального страхования. По мнению Конституционного суда, такая ситуация противоречит конституционному принципу справедливости, поэтому правительство одобрило поправки, которые позволят получать пособия по беременности и родам всем женщинам, имеющим необходимый стаж.

Эта поправка вступит в силу, как только Сейм одобрит законодательные изменения.

Дежурные попечители. В настоящее время родители, усыновители и постоянные опекуны, застрахованные по социальному страхованию на случай болезни, имеют возможность получить справку о нетрудоспособности и пособие по болезни за 14 календарных дней, если они ухаживают за больным ребенком. Однако дежурные попечители не имеют этого права, хотя в случае болезни опекаемого ребенка должны за ним ухаживать, заботиться о нем. Поскольку иногда попечители не только ухаживают за детьми, но и работают, правительство решило объединить права родителей, усыновителей, постоянных опекунов и дежурных попечителей в случае ухода за ребенком. В случае одобрения Сеймом это положение вступит в силу с 1 января 2020 года.

Люди, которые лечатся от увлечения азартными играми. В настоящее время люди, которые в больнице лечатся от увлечения азартными играми, не имеют возможности получать пособия по болезни, хотя другим людям, имеющим нарушения психики, такое право гарантировано. Этот вопрос особенно актуален для работающих граждан. Люди с зависимостью от азартных игр для обеспечения необходимой помощи будут иметь те же права, что и другие люди, лечащиеся от зависимостей. С одобрения парламента это положение вступит в силу с 1 января 2020 года.

Люди, лечащиеся от различных зависимостей. В настоящее время пособия по болезни людям, лечащимся в больнице от зависимостей, выплачиваются за 14 календарных дней, хотя курс лечения иногда длится дольше. Например, программа Миннесота длится до 28 дней. Предлагается людям, лечащимся от алкоголизма, использования психоактивных веществ или зависимости от азартных игр, выплачивать пособие за 28 календарных дней, если они госпитализированы. Этот пункт также должен вступить в силу со следующего года.

Для реализации данного предложения потребуется около 0,7 млн евро из бюджета «Содры». Право на получение пособий получат около 50 матерей, 130 дежурных попечителей, 600 лечащихся патологических игроков и 860 человек, лечащихся от алкоголизма.

Увеличение пенсий многодетным матерям. Правительство Литвы одобрило предложение увеличить пенсию матерям, которые вырастили пятерых и более детей, а также родителям, опекунам или попечителям, которые ухаживали за инвалидами в течение не менее 15 лет.

Предполагается, что указанные категории граждан будут получать выплаты в размере 1,5 базовой величины, что составит 198 евро. Сейчас они получают 132 евро.

По данным Министерства социальной защиты и труда Литвы, на это необходимо будет выделять по 300 тыс. евро в год. Данный законопроект еще должен обсуждаться в Сейме.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ