Адвокат Ю. Меля и М. Головатова обжалует приговор в Верховном суде Литвы, а также в ЕСПЧ

Он видит перспективы для рассмотрения этого дела и пояснил, что АСЛ, огласивший приговор, допустил логические ошибки.

«С одной стороны заявление суда было логичным, с учетом того, какие наказания были избраны для рядовых танкистов и прочих людей. Но эта логика основывается на ошибочном подходе о том, что в целом деятельность могла быть квалифицирована как преступление против человечности 2011 года», – сказал адвокат.

«Наши суды в целом совершают логическую ошибку, поясняя, что Нюрнбергский процесс 1946 года применим и к событиям 1991 года, или даже те же самые принципы автоматически могут быть перенесены, хотя состав или элементы совершенно новые», – сказал Р. Бурда.

Он также подчеркнул, что осужденных оценивали не по действовавшему в 1991 году Уголовному кодексу, а по принятым в 2011 году поправкам, а это противоречит различным международным уставам, юриспруденции ЕСПЧ.

«Я общался с Головатовым, он отрицательно оценивает ситуацию. Точно также отрицательно оценивает и Юрий Мель. Он, видя и прогнозируя, что все же решение будет принято не в его пользу, отказался участвовать в судебном заседании» , – сказал защитник.

Р. Бурда упомянул и другого осужденного в этом деле – Геннадия Иванова.

«Можно было бы сразу сказать, что суд не ответил на вопрос о том, каким образом, сидя на танке, как на коне, можно командовать четырьмя танками. И таким образом причислить его к командующим, когда его в списках не было вообще», – сказал он.

В среду АСЛ отчасти удовлетворил жалобы прокуроров и пострадавших, изменил наказания 16 из 67 осужденных по делу о событиях 13 января 1991 года.

Для двух осужденных наказание было смягчено, для остальных оно стало более строгим.

Как отметил председатель судейской коллегии Эрнест Римшялис, что эти двое осужденных –командующие танковой группой и танком – были наказаны более мягкими наказаниями, чем рядовые военные, находившиеся в этих же танках.

Юрий Мель ранее наказан семью годами лишения свободы, его срок заключения увеличен на три года, поэтому совокупный срок лишения свободы вырос до 10 лет.

Судья отметил, что такая же ситуация и с Ю. Мелем – суд наказал его семью годами лишения свободы, когда наводчик его танка был наказан десятью годами лишения свободы.

Суд засчитал в срок наказания и семь лет, которые Ю. Мель провел под арестом и отбывая по собственному желанию еще не вступивший ранее в силу приговор, поэтому ему осталось лишь три года лишения свободы.

Осужденному Геннадию Иванову назначено обобщенное наказание лишением свободы на пять лет, ранее он был наказан четырьмя годами лишения свободы.

Также был удовлетворен гражданский иск о возмещении имущественного ущерба Литовскому государству почти на 11 млн евро.

27 марта 2019 года Вильнюсский окружной суд (ВОС) вынес приговоры за преступления против человечности и военные преступления в общей сложности 67-и гражданам России, Беларуси и Украины, они получили от четырех до 14-и лет лишения свободы.

Четырнадцатилетний срок лишения свободы получили бывший глава Вильнюсского гарнизона Советской армии Владимир Усхопчик, бывший офицер КГБ Михаил Головатов — 12 лет лишения свободы.

Большинство этих граждан России, Беларуси и Украины осуждены заочно, потому что Россия и Беларусь отказываются их выдать.

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало.

Советская власть попыталась военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.