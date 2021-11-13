Фото BFL/Райтиса Плаукса

Адвокатура Литвы выделила 1 тыс. евро для подвергающихся преследованиям афганских коллег.

Как сообщила в пятницу Адвокатура Литвы, средства собирает Международная ассоциация адвокатов (IBA), они будут использованы для вывоза из страны тех адвокатов, которым угрожает опасность.

«Многие юристы в Афганистане преследуются из-за их профессиональной деятельности и многие из них совершенно обоснованно боятся за свою жизнь. Особенно глубокую озабоченность вызывают преследования адвокатов-женщин, правозащитников, работников юридического сектора, судей и прокуроров», — заявил председатель Адвокатуры Литвы Игнас Вегеле.

Сумма не велика, но показывает нашу солидарность, и то, что мы поддерживаем коллег, отметила пресс-атташе Адвокатуры Ева Палилюнене.

Также в пресс-релизе отмечается, что защитники представляли клиентов в делах, связанных с правами детей и женщин: в делах о насилии, включая и захват заложников, похищении; в делах об убийствах, торговле людьми, насилии, домогательствах и др.

В пресс-релизе отмечается, что обычно женщинам-адвокатам угрожают сами обвиняемые, вышедшие из тюрьмы заключенные или члены их семей.