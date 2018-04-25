Адвокатура просит обнародовать информацию, которой якобы шантажировали сотрудников ССР

Фото BFL/Райтиса Плаукса

Адвокатская служба сообщила, что обратилась в Службу спецрасследований (ССР) с просьбой об обнародовании информации, которой, как утверждает ССР, шантажировали ее сотрудников.

«По мнению адвокатуры, следует незамедлительно обнародовать всю информацию, которой якобы шантажировали сотрудников ССР“, – в понедельник заявил журналистам председатель адвокатуры Игнас Вегеле.

„Укрывание информации о предположительно незаконных действиях сотрудников ССР усиливает сомнения в реальности декларируемой борьбы с коррупцией и в прозрачности деятельности“, – добавил он.

Адвокатура в понедельник на внеочередном заседании заслушала задержанных на прошлой неделе и подозреваемых в предположительно незаконном влиянии на ССР адвокатов.

По словам И. Вегеле, правоохрана страны, начав досудебное расследование, могла нарушить как права адвокатов, так и законы.

Правоохранительные органы продержали адвоката в задержании дольше максимального срока, предусмотренного в Конституции Литвы, возможно, на основании необоснованных обвинений были санкционированы непропорционально широкие, тайные действия против адвокатов», — заявил председатель адвокатуры.

По словам И. Вегеле, правоохранительные органы таким способом могли пытаться получить имеющуюся у адвоката информацию о предположительно незаконных действиях сотрудников ССР, чтобы эта информация не была разглашена.

На минувшей неделе были задержаны три вильнюсских адвоката (партнер адвокатской конторы WINT law firm Гедрюс Данелюс, адвокаты профессионального сообщества Intra lex Валдас Ракаускас и Дайнюс Баронас) и один предприниматель (акционер компании Solis Tribus Антанас Петрошюс) в рамках расследования попытки незаконного воздействия на главу ССР Жидрунаса Барткуса и следователя В.Кербелене, которая проводит досудебное расследование в деле о Национальном центре крови (НЦК).

Г. Данелюса правоохрана подозревает в незаконном воздействии на директора ССР Ж. Барткуса и следователя В. Кербелене.

Полученное BNS определение суда показало, что предъявленные адвокату Г. Данелюсу подозрения связаны с его намерениями использовать компрометирующую информацию о сотруднике криминальной разведки ССР Ренатасе Мартишюсе.

Г. Данелюс отрицает, что шантажировал Ж. Барткуса, и говорит, что ССР своими действиями «послужила перераспределению определенного рынка — передаче от одного предпринимателя другому», то есть в этом был заинтересован латвийский предприниматель Александр Цесас.

Адвокаты утверждают, что переписку сотрудника ССР Р. Мартишюса с другим сотрудником получил предприниматель А. Петрошюс от самого сотрудника.

«Я предполагаю, что это могла быть провокация или комбинация уголовной разведки, когда было стремление посмотреть, что будет и так далее. Возможно, были и другие цели, возможно, пытались установить какую-то программу, которая была присоединена в этому файлу», — в понедельник сказал журналистам Г. Данелюс.

„Каковы истинные мотивы, я не знаю, не могу рассказать», — добавил он.

ССР придерживается позиции, что предположениями о незаконных служебных действиях адвокаты стремятся отвлечь внимание от основного вопроса — шантажа, целью которого было прекратить расследование ССР о Национальном центре крови.

В деле о НЦК подозрения предъявлены двум фигурантам – акционеру Solis Tribus А. Петрошюсу и бывшему руководителю центра Йоланте Бикульчене. Й. Бикульчене покинула руководящий пост после предъявления подозрений в коррупции два года назад. По последним данным, А. Петрошюс подозревается в содействии злоупотреблениям, а Й. Бикульчене – в злоупотреблениях.

Есть подозрения, что бывшая руководитель НЦК вместе с сообщниками стремилась захватить и монополизировать сбор плазмы крови в Литве, а также поставки препаратов крови учреждениям здравоохранения Литвы, вытеснив зарубежных конкурентов. Сама Й. Бикульчене эти подозрения отрицает.