default image
Министр туризма Италии: мы не планируем открывать границы до конца года

Подробнее...
default image
В четверти больниц Литвы – благоприятные условия для распространения коронавируса

Подробнее...
default image
4 мая начнется второй этап смягчения карантинного режима в Польше

Подробнее...
default image
Мегаполисы Китая начинают открывать школы

Подробнее...
default image
Вопрос закрытых границ премьер Литвы намерен обсудить с польским коллегой

Подробнее...
default image
Россия остановила экспорт зерна

Подробнее...
default image
В больницах Литвы находятся 117 пациентов с коронавирусом, в реанимации– 15

Подробнее...
default image
Во Франции отметили рекордный уровень безработицы

Подробнее...
default image
Первые пассажирские авиарейсы в Литву могут вернуться 10–15 мая

Подробнее...
default image
Отели Турции откажутся от «шведского стола» после пандемии

Подробнее...
default image
Уточненная статистика: общее количество зараженных в Литве – 1344

Подробнее...
default image
Как мафия и картели борются с Сovid

Подробнее...
default image
Адвокатура просит обнародовать информацию, которой якобы шантажировали сотрудников ССР

Подробнее...
default image
Кипр планирует принять первых иностранных туристов в июле

Подробнее...
default image
Ученые назвали дату окончания пандемии коронавируса

Подробнее...
default image
Субсидии за простой выплачены 96% компаний Литвы – Л.Кукурайтис

Подробнее...
default image
Запрет на въезд иностранцев в Израиль продлен до 16 мая

Подробнее...
default image
Авиапассажиров ждут новые правила

Подробнее...
default image
Генсек НАТО: цель провокации в Литве – подрыв единства, но им не удалось

Подробнее...
default image
Южная Корея готовится к выходу из карантина

Подробнее...
default image
A.Вярига: плановые процедуры в медучреждениях возобновятся со следующей недели

Подробнее...
default image
Швеция третьей в Европе закрыла все угольные электростанции

Подробнее...
default image
В Саудовской Аравии смягчены условия карантина, открываются магазины

Подробнее...
default image
В Ирландии парикмахерские могут не открыться до сентября

Подробнее...
default image
Г.Науседа: поддерживаем интеграцию Украины в ЕС и НАТО, единство Украины

Подробнее...
default image
Литва дарит Испании индивидуальные средства защиты собственного производства

Подробнее...
default image
В Литве зафиксирована 44-ая смерть от коронавируса

Подробнее...
default image
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3 млн

Подробнее...
default image
Провозивший из Латвии на велосипеде алкоголь мужчина изолирован, ему грозит штраф

Подробнее...
default image
В Ирландии из-за карантина рекордно снизился уровень преступности

Подробнее...
default image
Вероятность отмены карантина в Литве 11 мая, очень мала

Подробнее...
default image
Япония запретила въезд гражданам еще 14 стран

Подробнее...
default image
В Украине раскрыта сеть продажи детей за границу

Подробнее...
default image
В Литве еще два человека скончалось от коронавируса

Подробнее...
default image
Беларусь ждет новая Конституция

Подробнее...
default image
Социал-демократы расторгают соглашение с оппозицией в сейме Литвы

Подробнее...
default image
В США выявили более 950 тысяч случаев COVID-19

Подробнее...
default image
Военные расходы в мире на максимуме за 10 лет

Подробнее...
default image
Отмечается рост дезинформации о коронавирусе – армия

Подробнее...
default image
Карантин в Израиле: открывают парикмахерские и кафе на вынос

Подробнее...
TOP,Новости

Адвокатура просит обнародовать информацию, которой якобы шантажировали сотрудников ССР

Фото BFL/Райтиса Плаукса

Адвокатская служба сообщила, что обратилась в Службу спецрасследований (ССР) с просьбой об обнародовании информации, которой, как утверждает ССР, шантажировали ее сотрудников.

«По мнению адвокатуры, следует незамедлительно обнародовать всю информацию, которой якобы шантажировали сотрудников ССР“, – в понедельник заявил журналистам председатель адвокатуры Игнас Вегеле.

„Укрывание информации о предположительно незаконных действиях сотрудников ССР усиливает сомнения в реальности декларируемой борьбы с коррупцией и в прозрачности деятельности“, – добавил он.

Адвокатура в понедельник на внеочередном заседании заслушала задержанных на прошлой неделе и подозреваемых в предположительно незаконном влиянии на ССР адвокатов. 

По словам И. Вегеле, правоохрана страны, начав досудебное расследование, могла нарушить как права адвокатов, так и законы.

Правоохранительные органы продержали адвоката в задержании дольше максимального срока, предусмотренного в Конституции Литвы, возможно, на основании необоснованных обвинений были санкционированы непропорционально широкие, тайные действия против адвокатов», — заявил председатель адвокатуры.

По словам И. Вегеле, правоохранительные органы таким способом могли пытаться получить имеющуюся у адвоката информацию о предположительно незаконных действиях сотрудников ССР, чтобы эта информация не была разглашена.

На минувшей неделе были задержаны три вильнюсских адвоката (партнер адвокатской конторы WINT law firm Гедрюс Данелюс, адвокаты профессионального сообщества Intra lex Валдас Ракаускас и Дайнюс Баронас) и один предприниматель (акционер компании Solis Tribus Антанас Петрошюс) в рамках расследования попытки незаконного воздействия на главу ССР Жидрунаса Барткуса и следователя В.Кербелене, которая проводит досудебное расследование в деле о Национальном центре крови (НЦК).

Г. Данелюса правоохрана подозревает в незаконном воздействии на директора ССР Ж. Барткуса и следователя В. Кербелене.

Полученное BNS определение суда показало, что предъявленные адвокату Г. Данелюсу подозрения связаны с его намерениями использовать компрометирующую информацию о сотруднике криминальной разведки ССР Ренатасе Мартишюсе.

Г. Данелюс отрицает, что шантажировал Ж. Барткуса, и говорит, что ССР своими действиями «послужила перераспределению определенного рынка — передаче от одного предпринимателя другому», то есть в этом был заинтересован латвийский предприниматель Александр Цесас.

Адвокаты утверждают, что переписку сотрудника ССР Р. Мартишюса с другим сотрудником получил предприниматель А. Петрошюс от самого сотрудника. 

«Я предполагаю, что это могла быть провокация или комбинация уголовной разведки, когда было стремление посмотреть, что будет и так далее. Возможно, были и другие цели, возможно, пытались установить какую-то программу, которая была присоединена в этому файлу», — в понедельник сказал журналистам Г. Данелюс.

„Каковы истинные мотивы, я не знаю, не могу рассказать», — добавил он. 

ССР придерживается позиции, что предположениями о незаконных служебных действиях адвокаты стремятся отвлечь внимание от основного вопроса — шантажа, целью которого было прекратить расследование ССР о Национальном центре крови. 

В деле о НЦК подозрения предъявлены двум фигурантам  –  акционеру Solis Tribus А. Петрошюсу и бывшему руководителю центра Йоланте Бикульчене. Й. Бикульчене покинула руководящий пост после предъявления подозрений в коррупции два года назад. По последним данным, А. Петрошюс подозревается в содействии злоупотреблениям, а Й. Бикульчене – в злоупотреблениях.

Есть подозрения, что бывшая руководитель НЦК вместе с сообщниками стремилась захватить и монополизировать сбор плазмы крови в Литве, а также поставки препаратов крови учреждениям здравоохранения Литвы, вытеснив зарубежных конкурентов. Сама Й. Бикульчене эти подозрения отрицает.  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.