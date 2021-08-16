Адвокаты осужденного за шпионаж А. Палецкиса обжаловали приговор

В конце июля Шяуляйский окружной суд признал бывшего политика Альгирдаса Палецкиса виновным в шпионаже в пользу России и приговорил его к шести годам лишения свободы.

Если приговор останется в силе, то А. Паляцкис проведет в заключении меньше — приблизительно четыре с половиной года, так как он уже отсидел 18 месяцев в ходе расследования и ожидая приговора с октября 2018 года по апрель 2020 года.

Пока А. Палецкис находится на свободе, под интенсивным надзором и залогом в размере 50 тыс. евро.

Признавший свою вину (несколько раз менявший показания в ходе дела) в этом уголовном деле и давший показания вильнюсский предприниматель Деймантас Бертаускас освобожден от уголовной ответственности.

А. Палецкис отрицает вину, утверждает, что это было журналистское расследование, что он не знал о принадлежности граждан России к спецслужбам.

Шяуляйский окружной суд оценил эту версию А. Палецкиса как стремление избежать уголовной ответственности, его показания противоречат другим надежным данным.

Суд полагает, что собранные в деле материалы отрицательно характеризуют личность А. Палецкиса, показывают его антиобщественные убеждения и стремление действовать против Литвы в пользу России.

Суд констатировал, что собранные в деле доказательства ясно доказывают, что Д. Бертаускас и А. Палецкас совершали инкриминируемые им действия.

Также суд посчитал надежной и достоверной информацию Департамента госбезопасности (ДГБ), которую подтверждают и другие собранные в деле материалы.

Генеральная прокуратура не будет подавать апелляцию

Гособвинитель прокурор Генпрокуратуры Вильма Видугирене просила суд назначить А. Палецкису наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Прокурор сказала BNS, что не будет подавать апелляцию.

«Минимальное наказание за такое преступление — три года. Суд объявил, что собранная А. Палецкисом информация была такого характера», — пояснила BNS В. Видугирене.

В приговоре говорится, что собранная А. Палецкисом информация не является гостайной Литвы, кроме того, задания российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) не были выполнены — собранная информация не была передана ФСБ.

Поэтому суд решил, что опасность преступления А. Палецкиса для общества ниже, чем у других преступлений такого характера.

Суд подтвердил все обвинения прокуратуры в полном объеме, не было устранено ни одно обстоятельство.

По данным дела, Д. Бертаускас и А. Палецкис должны были собирать информацию о судьях, прокурорах, специалистах Литвы, которые расследовали дело о событиях 13 января 1991 года.

По мнению суда, у Д. Бертаускаса и А. Палецкиса была общая цель — возобновить деятельность зарегистрированной в Литве партии «Литовская народная партия» (ЛНП) и 23 сентября 2011 года на основании соглашения между ЛНП и российской партией «Единая Россия» получить от российской партии финансовую поддержку на политическую деятельность ЛНП и Союза русских Литвы — участие в выборах в сейм и самоуправления.

С этой целью 12-18 февраля 2017 года, находясь в Москве, Д. Бертаускас и А. Палецкис планировали встретиться с председателем Комитета Совета Федерации России по международным делам Константином Косачевым.

Д. Бертаускасу и А. Палецкису самостоятельно не удалось установить контакт с представителями «Единой России».

По данным дела, Д. Бертаускас и А. Палецкис общались с российскими представителями с соблюдением правил особой секретности и строгой конспирации, использовали условные фразы, специально созданную электронную почту. Они договорились, что собранную информацию будут передавать российской разведке только во время встреч с упомянутыми гражданами этой страны.

Ранее А. Палецкис был осужден за отрицание советской агрессии во время событий 13 января 1991 года в Литве. Тогда он заявил, что в тот день «свои стреляли в своих». При вынесении приговора Шяуляйский окружной суд учел и это обстоятельство.