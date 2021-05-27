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«Аэрофлот» отменил пятничный рейс из Москвы в Вильнюс

Фото pixabay.com

Все больше европейских стран не допускает в свое воздушное пространство белорусские авиакомпании, Литва запретила все полеты в страну и из нее, если самолеты пролетают над Беларусью, а российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила пятничный рейс из Москвы в Вильнюс. 

Это подтвердил BNS представитель компании Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас. 

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«Самолет «Аэрофлота», который должен был прибыть в Вильнюсский аэропорт завтра, отменен. О причинах мы ничего пока не знаем, авиакомпания не информировала», — сказал BNS Т. Василяускас. 

По его словам, самолет из Москвы должен был совершить посадку в Вильнюсе в 18 часов. Не состоится и намеченный на тот же день полет «Аэрофлота» из Вильнюса в Москву. 

Как сказал представитель Lietuvos oro uostai, полеты «Аэрофлота» выполняются раз в неделю. 

Правительство Литвы в понедельник запретило авиакомпаниям летать в Литву и из нее через воздушное пространство Беларуси, а в среду запретило заходить в литовское воздушное пространство белорусским авиаперевозчикам. 

После инцидента, когда в Минске в воскресенье был принужден к посадке самолет авиакомпании Ryanair, лидеры Евросоюза договорились запретить белорусским авиакомпаниям летать в блок и призвали авиакомпании ЕС не летать над Беларусью. 

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