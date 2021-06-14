«Аэрофлот» отменил все рейсы в Вильнюс до конца октября

«Интерфакс» сообщает, что российский нацперевозчик «Аэрофлот» отменил все рейсы между Москвой и Вильнюсом до конца октября 2021 года.

По данным системы бронирования компании, ближайший рейс в Вильнюс, на который открыта продажа, запланирован 31 октября, то есть с начала осенне-зимнего расписания.