«Аэрофлот» отменил все рейсы в Вильнюс до конца октября

«Интерфакс» сообщает, что российский нацперевозчик «Аэрофлот» отменил все рейсы между Москвой и Вильнюсом до конца октября 2021 года.
По данным системы бронирования компании, ближайший рейс в Вильнюс, на который открыта продажа, запланирован 31 октября, то есть с начала осенне-зимнего расписания.
Издание отмечает, что «Аэрофлот» начал отмену рейсов в Литву после инцидента с самолётом Ryanair в Минске 23 мая и реакции на него властей европейских стран: в частности, Литва запретила национальным и иностранным авиакомпаниям совершать полёты в страну через воздушное пространство Беларуси.
В авиакомпании до сих пор не комментировали отмену рейсов. Представитель Lietuvos oro uostai — компании, управляющей аэропортами Литвы, — заявлял агентству BNS в начале июня, что «Аэрофлот» отменял рейсы без подробного объяснения причин.tourister.ru