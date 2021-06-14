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«Аэрофлот» отменил все рейсы в Вильнюс до конца октября

Photo by SuperJet International on Foter.com

«Интерфакс» сообщает, что российский нацперевозчик «Аэрофлот» отменил все рейсы между Москвой и Вильнюсом до конца октября 2021 года.

По данным системы бронирования компании, ближайший рейс в Вильнюс, на который открыта продажа, запланирован 31 октября, то есть с начала осенне-зимнего расписания.

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Издание отмечает, что «Аэрофлот» начал отмену рейсов в Литву после инцидента с самолётом Ryanair в Минске 23 мая и реакции на него властей европейских стран: в частности, Литва запретила национальным и иностранным авиакомпаниям совершать полёты в страну через воздушное пространство Беларуси.

В авиакомпании до сих пор не комментировали отмену рейсов. Представитель Lietuvos oro uostai — компании, управляющей аэропортами Литвы, — заявлял агентству BNS в начале июня, что «Аэрофлот» отменял рейсы без подробного объяснения причин.

tourister.ru

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