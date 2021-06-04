«Аэрофлот» отозвал рейсы в Вильнюс на этой и на следующей неделях

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отозвала еще два рейса из Москвы в Вильнюс – на этой и на следующей неделе, подтвердил BNS представитель оператора аэропортов Литвы — компании Lietuvos oro uostai.
«Вчера мы узнали, что «Аэрофлот», как и на прошлой неделе, отозвал рейс этой недели и последующей по каким-то ясным для них причинам, нам подробнее не объясняли», – сказал BNS Тадас Василяускас.
«Самолет не прилетит из Москвы, автоматически рейс из Вильнюса также не состоится», – добавил он.
Рейсы «Аэрофлота» обычно происходят раз в неделю – по пятницам, однако в минувшую пятницу рейс также был отозван.
На минувшей неделе литовское правительство запретило прилетать в Литву через воздушное пространство Беларуси и запретила белорусским авиаперевозчикам влетать в воздушное пространство Литвы.
После инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, лидеры Евросоюза договорились о запрете полетов белорусских авиакомпаний в блок и призвали компании ЕС не летать над Беларусью.