«Аэрофлот» отозвал рейсы в Вильнюс на этой и на следующей неделях

«Самолет не прилетит из Москвы, автоматически рейс из Вильнюса также не состоится», – добавил он.

Рейсы «Аэрофлота» обычно происходят раз в неделю – по пятницам, однако в минувшую пятницу рейс также был отозван.

На минувшей неделе литовское правительство запретило прилетать в Литву через воздушное пространство Беларуси и запретила белорусским авиаперевозчикам влетать в воздушное пространство Литвы.

После инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, лидеры Евросоюза договорились о запрете полетов белорусских авиакомпаний в блок и призвали компании ЕС не летать над Беларусью.